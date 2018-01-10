Известные француженки призвали не считать бестактные ухаживания мужчин домогательствами

Актриса Катрин Денев и еще около 100 известных французских женщин осудили кампанию, направленную против сексуальных домогательств, распространившуюся в результате скандала и обвинений вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. Свою позицию Денев и ее единомышленницы изложили в специальной колонке для французского издания Le Monde, передает РБК.

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«Изнасилование - это преступление. Но настойчивые или бестактные ухаживания - нет», - заявили француженки.

«Это стремление отправлять «свиней» на скотобойню вместо того, чтобы помогать женщинам становиться более независимыми, фактически играет на руку врагам сексуальной свободы», - говорится в колонке. Ее авторы считают, что данная кампания является пуританством, а право мужчин «приставать к женщинам» является неотъемлемой частью сексуальной свободы.

«Этот (творимый онлайн) самосуд наказывает мужчин, вынуждает некоторых из них уйти в отставку, хотя все, что они сделали, - это коснулись чьего-то колена, пытались получить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда», - подчеркивают Денев и ее соратницы.

«Мы защищаем право приставать, это жизненно важно для сексуальной свободы», - указывают они.

Как сообщал УНИАН, голливудские актеры из-за скандала с домогательствами пришли на церемонию "Золотой глобус" в черном.