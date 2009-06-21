В Иране задержали дочь экс-президента и выслали корреспондента Би-Би-Си

Полиция задержала дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани, которая участвовала в акциях протеста оппозиции, сообщает Reuters. Фаезех Рафсанджани и ее родственники были задержаны ради "защиты от террористических действий бунтовщиков", сказал агентству представитель иранской службы безопасности. Задержанных отправили на ближайшей военной базы и держали там, пока не стихли беспорядки, что, по данным агентства, означает, что в настоящее время они уже отпущены.

Власти Ирана в воскресенье объявили, что высылают из страны корреспондента Би-би-си за его репортажи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на иранское новостное агентство Fars.

"Джон Лейн (Jon Leyne) должен покинуть Иран в течение 24 часов. Он обвиняется в распространении сфабрикованных новостей и репортажей, в игнорировании нейтралитета в новостях, поддержке бунтовщиков и попрании прав иранской нации", - говорится в сообщении.

Штаб-квартира Би-би-си в Лондоне подтвердила информацию о требовании иранских властей.

Работа иностранных СМИ, в том числе Би-би-си, сейчас находится под ограничением иранских властей - корреспондентам не разрешается покидать свои офисы, сообщается на сайте Би-би-си.