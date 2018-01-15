В Бельгии "зеленые" предложили использовать прах умерших в качестве удобрения
Члены партии «зеленых» Ecolo ссылаются на данные исследования, согласно которому через 12 месяцев человеческое тело превращается в плодородный и экологически чистый компост.
В бельгийском городе Монсе члены партии «зеленых» Ecolo предложили в качестве способа погребения пускать прах умерших на компост.
Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.
Члены партии ссылаются на данные исследования, согласно которому через 12 месяцев человеческое тело превращается в плодородный и экологически чистый компост. «Зеленые» считают, что он подойдет для озеленения одного из парков. Кроме того, его можно использовать для выращивания растений и деревьев в память умерших людей.
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Члены партии хотят, чтобы Монс стал первым городом, где будет распространена подобная практика. Обсуждение этого вопроса состоится в административном совете в ближайшее время.