В Бельгии "зеленые" предложили использовать прах умерших в качестве удобрения

В бельгийском городе Монсе члены партии «зеленых» Ecolo предложили в качестве способа погребения пускать прах умерших на компост.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Члены партии ссылаются на данные исследования, согласно которому через 12 месяцев человеческое тело превращается в плодородный и экологически чистый компост. «Зеленые» считают, что он подойдет для озеленения одного из парков. Кроме того, его можно использовать для выращивания растений и деревьев в память умерших людей.

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Члены партии хотят, чтобы Монс стал первым городом, где будет распространена подобная практика. Обсуждение этого вопроса состоится в административном совете в ближайшее время.