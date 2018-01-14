"Самая крутая обезьянка": в ЮАР разгромили магазины H&M из-за "расистской" рекламы

В южноафриканском городе Йоханнесбург возмущенные протестующие атаковали магазины одежды шведской компании H&M из-за рекламы с темнокожим ребенком в зеленой толстовке, на которой написано "Самая крутая обезьянка в джунглях".

Жители посчитали, что это проявление расизма, сообщает 112.ua со ссылкой на The Guardian.

Протестующие разбили витрины, разбросали одежду и перевернули манекенов. Также был случай, когда протестующие ворвались в торговый центр East Rand, вошли в магазин H&M и украли несколько предметов.

Полицейские применили резиновые пули, чтобы разогнать демонстрантов. О пострадавших в ходе протестов не сообщалось.

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Также протесты возле магазина H&M прошли в другом городе ЮАР - Кейптауне.

Как сообщал УНИАН, ранее шведского ретейлера H&M обвинили в расизме из-за рекламы детской коллекции одежды. На одном из фото чернокожий мальчик позирует в худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях".

После критики известная компания удалила рекламу. Ретейлер извинился за оскорбление. В компании пообещали, что будут работать над своей политикой, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем.