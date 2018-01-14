Войска Асада совершили очередную химическую атаку в Сирии - ВВС

В субботу, 13 января, жители провинции Восточная Гута, которая расположена неподалеку от Дамаска, сообщили, что во время атаки правительственных войск был использован ядовитый газ.

Об этом сообщает ВВС.

Многие жители провинции почувствовало после авиаудара характерный запах, а минимум шесть человек обратились за помощью к врачам.

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Ранее в ООН сообщили, что начиная с декабря сирийские провинции Идлиб и Хама покинули почти 100 тысяч человек.

Также 7 января на северо-западе сирийской провинции Идлиб произошел взрыв, погибли по разным данным от 18 до 30 человек.