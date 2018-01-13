В Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбол (фото)

15:33, 13 января 2018
Мир
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Также уже с лета 2018 года саудовским женщинам позволят водить машины с разрешения мужчин.

REUTERS

12 января в городе Джидда в Саудовской Аравии прошел футбольный матч между командами "Аль-Ахли" и "Аль-Батин", сообщает Мeduza.io.

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На игру впервые было разрешено прийти женщинам - они смогли смотреть игру с "семейных трибун".

О создании таких зон на трех стадионах в стране было объявлено осенью.

Также уже с лета 2018 года саудовским женщинам позволят водить машины с разрешения мужчин.

Отметим, что Саудовская Аравия – одно из самых консервативных государств в мире, однако в последнее время ситуация начала меняться.

Несколько лет назад в Саудовской Аравии женщину арестовали за посещение футбольного матча. Девушка купила билет в интернете и ничего не знала о запрете. 

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Теги: #Саудовская Аравия женщины футбол