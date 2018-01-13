В столице Чили перед визитом Папы Римского возле трех церквей произошли взрывы

Неподалеку от католических церквей в чилийской столице Сантьяго-де-Чили прогремели взрывы за три дня до визита в страну Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает The Santiago Times.

Злоумышленники оставили самодельные взрывные устройства возле трех церквей. Зданиям нанесен незначительный ущерб. Нападение было совершено ночью, поэтому никто не пострадал.

Нападавшие также разбросали антирелигиозные листовки с угрозами понтифику.

Избранный в декабре президент страны Себастьян Пиньера назвал эти случаи "актом насилия" и осудил их. "Ненависть и нетерпимость не могут преобладать над уважением и верховенством права. Мы примем Папу Франциска с радостью и спокойствием ", - написал он в Twitter.

Condeno los actos de violencia contra Iglesias de Peñalolén, Estación Central y Recoleta esta madrugada. El odio y la intolerancia no pueden primar por sobre el respeto y el Estado de Derecho. Recibamos al Papa Francisco con alegría y en paz. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 12, 2018

Ожидается, что Папа Римский Франциск прибудет в Чили в понедельник, где пробудет четыре дня, затем он посетит Перу.