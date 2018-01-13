В столице Чили перед визитом Папы Римского возле трех церквей произошли взрывы

03:51, 13 января 2018
Мир
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Нападение было совершено ночью, поэтому никто не пострадал.

Иллюстрация / REUTERS

Неподалеку от католических церквей в чилийской столице Сантьяго-де-Чили прогремели взрывы за три дня до визита в страну Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает The Santiago Times.

Злоумышленники оставили самодельные взрывные устройства возле трех церквей. Зданиям нанесен незначительный ущерб. Нападение было совершено ночью, поэтому никто не пострадал.

Нападавшие также разбросали антирелигиозные листовки с угрозами понтифику.

Взрывы не нанесли значительного вреда / фото santiagotimes.cl

Избранный в декабре президент страны Себастьян Пиньера назвал эти случаи "актом насилия" и осудил их. "Ненависть и нетерпимость не могут преобладать над уважением и верховенством права. Мы примем Папу Франциска с радостью и спокойствием ", - написал он в Twitter.

Ожидается, что Папа Римский Франциск прибудет в Чили в понедельник, где пробудет четыре дня, затем он посетит Перу.

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