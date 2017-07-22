Активистку Femen, которая обнажила грудь перед Лукашенко, обвиняют в хулиганстве - адвокат

Активистку Femen Анжелину Диаш где Кинташ, которая обнажила грудь в Администрации президента Украины во время встречи Порошенко с президентом Беларуси, задержали по обвинению в хулиганстве.

Об этом написал адвокат Ярослав Яценко на странице в Facebook.

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По его словам, задержанная проведет ночь в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УКУ (хулиганство с сопротивлением, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

В субботу, 22 июля, Анжелине будут избирать меру пресечения в Печерском районном суде.

Задержанная отказалась от услуг государственного адвоката, но, как отметил Яценко, его до сих пор не допустили к подзащитной.

Как сообщал УНИАН, после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента неизвестная девушка пыталась устроить провокацию, обнажив грудь и выкрикивая слова "Живет Беларусь".