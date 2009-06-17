В Германии считают, что украинские политики даром тратят время

Украина не сможет минимизировать последствия экономического кризиса без объединения всех политических сил с целью реформирования государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал изданию Gazeta Wyborcza министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, который сегодня вместе с главой МИД Польши Радославом СИКОРСКИМ находится с визитом в Украине.

«Последствия кризиса можно будет облегчить только тогда, когда политические силы в Украине объединятся», – сказал Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР.

Он отметил, что Украина принадлежит к государствам, которые наиболее остро ощущают последствия мирового экономического кризиса, отметив, что Евросоюз хочет помочь украинцам преодолеть экономические трудности.

Министр иностранных дел ФРГ призвал украинских политиков сконцентрироваться на реализации конкретных проектов, которые позволят реформировать страну.

По его словам, для нас важно, чтобы Украина приближалась к ЕС. «Но не нужно тратить время на далекие, если не абстрактные цели. Давайте говорить о конкретных делах – свободной торговле, модернизации страны, развитии газовых сетей», - сказал он.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР отметил, что реализация собственно таких проектов является целю основанного в мае этого года нового проекта «Восточное партнерство».