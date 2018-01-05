Украденную в Дании самую дорогую бутылку водки нашли

Самую дорогую бутылку водки Russo Baltique, стоимость которой составляет более миллиона евро, нашли.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила полиция Копенгагенf.

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"Найдена дорогая бутылка водки, которая была украдена на Вестербро (район Копенгагену - УНИАН) в ночь на вторник. Она была найдена гражданином на строительной площадке в Шарлоттенлунде", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобиля, участвовавшего в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью кожаного сиденья. 3 января ее владелец, коллекционер Брайан Енгберг, сообщил о краже бутылки в полицию.