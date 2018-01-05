В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу в метро

14:20, 05 января 2018
Мир
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Раненые охранники госпитализированы, мужчину задержали, идет проверка.

Иллюстрация / REUTERS

В Москве пьяный пассажир ранил из травматического пистолета двух охранников на станции Лихоборы, он задержан.

Как сообщает "РИА Новости", раненые охранники госпитализированы, идет проверка.

"Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны МЦК произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего был задержан", — сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что в результате стрельбы возле Красной площади в Москве тяжело ранены два человека.

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