В результате стрельбы возле Красной площади в Москве тяжело ранены два человека

Неизвестный открыл стрельбу в 300 м от Красной площади, сообщили в управлении МВД по Москве. «Около 22:32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1, передает kommersant.ru. По предварительным данным между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», - сказал дежурный офицер. Пострадавшие направлены в больницу.

Читайте такжеВ Москве в результате наезда автобуса на остановку пострадали три человека (фото, видео)Источник в правоохранительных органах уточнил, что по этому адресу находится бар. «Не исключено что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверятся»,— сказал он.

По информации других СМИ, стрельба произошла в ресторане Wine & Crab. Очевидцы рассказали, что возле девушки и молодого человека, которые там отдыхали, «крутился» некий мужчина, потом он неожиданно начал стрелять. Девушка получила серьезные травмы лица. Ее состояние, как и состояние ее спутника, оценивается как тяжелое. По неподтвержденным данным, есть еще один пострадавший.