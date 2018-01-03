В Иране объявили об окончании "смуты" и поражении демонстрантов

19:39, 03 января 2018
Мир
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Командующий Корпусом стражей Исламской революции заявил, что в Иране кончилось время смуты. 

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции Мухаммед Али Джафари объявил о прекращении антиправительственных акций протеста в Иране.

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 "Сегодня - день когда, прекратилась смута", - заявил он эфире иранского телевидения, передает Анадолу. По словам Джафари, демонстранты потерпели поражение.

По словам командующего КСИР, спустя два дня после начала демонстрации приобрели политический окрас, превратившись в "очаги смуты и беспорядков". При этом он обвинил в событиях США, Израиль и Саудовскую Аравию.

"Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", - сообщил он.

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Теги: #массовые протесты в Иране