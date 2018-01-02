Более 300 женщин из киноиндустрии США основали движение по борьбе с домогательствами

Более 300 женщин, работающих в театральной сфере и киноиндустрии США, основали движение Time's Up, которое будет оказывать поддержку жертвам насилия, сексуальных домогательств и неравенства на рабочих местах. Одной из основательниц движения стала сценарист, режиссер и продюсер Шонда Раймс, известная как создатель телесериалов «Анатомия страсти» и «Как избежать наказания за убийство».

Читайте такжеГолливудские актеры из-за Вайнштейна превратят "Золотой глобус" в "черную" акцию протеста«Time's Up борется с системным неравенством и несправедливостью на работе, которые не позволяют недопредставленным группам полностью реализовать свой потенциал. Мы сотрудничаем с ведущими активистами, которые выступают за равенство и безопасность, чтобы улучшить законы, трудовые соглашения и корпоративную политику… а также предоставить женщинам и мужчинам доступ к правовой системе, чтобы привлечь виновных к ответственности», - сообщается на сайте организации.

В рамках движения был создан фонд для пожертвований на платформе GoFundMe. За 12 дней существования фонда было собрано $13 млн.

Ранее редакция американского журнала Time объявила, что «Человеком года» стали участники движения против сексуального насилия, объединившиеся в интернете под хэштегом #MeToo. Движение было запущено после того, как в США десятки актрис заявили о сексуальных домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайштейна.