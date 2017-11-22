Одного из основателей Pixar и режиссера "Истории игрушек" обвинили в домогательствах

Креативный директор Pixar Джон Лассетер ушел в бессрочный отпуск за свой счет. Его обвинили в сексуальных домогательствах, передает РБК со ссылкой на Hollywood Reporter.

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Лассетер написал письмо сотрудникам компании, в котором признал совершенные «ошибки», добавив, что «никогда не бывает легко смотреть им в лицо». Он также извинился перед теми, кто «был стороной, получившей нежеланное объятие или любой другой жест, пересекающий границу».

Ранее Hollywood Reporter опубликовал материал, в котором сотрудники студии Pixar пожаловались на поведение Лассетера. По их словам он приставал к ним, позволял себе нежелательные объятия и поцелуи, а также комментировал внешний вид сотрудников.

Джон Лассетер - один из основателей студии Pixar. Он также был режиссером мультфильмов «История игрушек» и «Тачки» и продюсером картин «Вверх», «Моана» и «Головоломка».

Волна разоблачений случаев домогательств началась в октябре после публикации New York Times о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. Также был разоблачен актер Кевин Спейси.