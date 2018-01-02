Польша ходатайствует о размещении нового командного центра НАТО на своей территории

Польша ходатайствует о размещении одного из командных центров НАТО на своей территории.

Как сообщает Польское радио, в 2018 году НАТО создаст два новых командных центра. Первый из них должен быть создан в США. Его задачей является помощь в исправном перемещении войск и оборудования через океан в Европу. Второй командный центр должен быть размещен в центральной части Европы. Его задача – координация передвижения войск на континенте.

Возможным местом дислокации второго командного центра, кроме Польши, также называется Германия. Окончательное решение в этом вопросе будет принято в феврале.

"Польша особенно довольна этим предложением, мы готовы участвовать в создании одного из них как соорганизатор этого нового командования", – заявил Министр национальной обороны Польши Антони Мацєревич.

Кроме того, Североатлантический альянс планирует также улучшить инфраструктуру: дороги, мосты, порты и аэропорты, необходимые при перевозке военных сил. Это будет одной из тем июльского саммита Альянса в Брюсселе.

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"Мы должны в отдельных странах упрощать для армии пересечение границы. Нуждаемся также достаточно много транспортных средств, в большой мере от частного сектора", – считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ.

Напомним, ранее Польша присоединилась к новой программы Евросоюза в сфере обороны (PESCO). Кроме Польши в ней приняли участие еще 24 страны.

13 ноября министры иностранных дел и министры обороны 23 государств-членов Европейского Союза подписали декларацию, в которой обязуются углубить сотрудничество в сфере безопасности.

В Брюсселе подчеркнули, что PESCO не станет конкурентом Североатлантического альянса, в который входят 22 члена ЕС.