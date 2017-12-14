В ЕС утвердили новую программу оборонного сотрудничества

Лидеры стран Евросоюза официально утвердили решение о запуске новой программы в сфере обороны - PESCO (Permanent Structured Cooperation, или "постоянное структурное сотрудничество"). Соответствующее решение принято сегодня на саммите в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Лидеры ЕС в решении саммита подчеркнули важность быстрого выполнения первых проектов в рамках PESCO и призвали государства, участвующие в этом процессе, добавить их в свои национальные программы.

Кроме того, было решено ускорить работу над Европейским фондом обороны принять в 2018 году Европейскую программу оборонного промышленного развития, чтобы уже через год финансировать первые проекты PESCO.

"В течение многих лет самым сильным аргументом против PESCO было опасение, что программа приведет к ослаблению НАТО. Но это совсем наоборот. Сильная европейская безопасность, естественно, укрепляет НАТО. Вот почему PESCO - это не только хорошие новости для нас, но это также хорошая новость для наших союзников. И плохие новости для наших врагов", - заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

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Как известно, в программе PESCO принимают участие 25 стран. Программа предусматривает, что страны-члены ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны.

Она позволит развивать совместные оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и повысить оперативную готовность и вклад национальных вооруженных сил.