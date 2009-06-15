Путин попросил своих министров не обижаться на белорусов

Премьер-министр РФ Владимир Путин призвал российских министров аккуратнее высказываться в адрес Белоруссии и не обижаться на белорусов. «Некорректно, нехорошо обижаться. Кризис, утомляемость, стрессы. Кстати говоря, нужно быть аккуратнее в высказываниях и нужно знать, что говорить и где говорить, проявлять сдержанность. В политике обижаться - это не самое лучшее развитие событий», - сказал Путин на заседании президиума правительства. По словам премьера, надо помнить о государственных интересах «Я воспитывался на ленинградской улице, где у нас в таких случаях говорили: «кто так обзывается, так и называется». Но в политике нужно руководствоваться другими соображениями, говорить об интересах государства и народа», - цитируют Путина РИА новости.