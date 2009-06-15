Премьер Израиля впервые признал право палестинцев на свое государство

В воскресенье, 14 июня, израильский премьер Биньямин Нетаниягу впервые с момента прихода на свою должность признал право палестинцев на создание независимого государства. Взамен он потребовал их полного разоружения, сообщает AFP.

В качестве другого условия премьер назвал признание палестинцами Израиля еврейским государством. Ранее представители палестинской стороны не раз заявляли, что готовы признать Израиль в рамках границ 1967 года, до того, как им были оккупированы Сектор Газа и Западный берег, однако израильская сторона это требование отвергала.

В мае Нетаниягу в беседе с президентом США Бараком Обамой обязался как можно быстрее начать переговоры с палестинцами, одной из целей которых должно было стать признание их права на свое государство.

Тем не менее, эксперты не раз выражали опасения в связи с возможным провалом палестино-израильских переговоров под началом Нетаниягу. В частности, они указывали на жесткую позицию по отношению к палестинцам министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана.

Вскоре после речи Нетаниягу на нее последовала реакция от палестинской и американской сторон. Представитель ХАМАСа раскритиковал его выступление, заявив, что оно "отражает расистскую и экстремистскую идеологию" премьера Израиля.

Негативно речь Нетаниягу оценил и официальный представитель президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, сообщает Reuters. В частности, он заявил, что его требование о разоружении палестинцев "не приведет к полноценному и справедливому миру".

Между тем пресс-секретарь Обамы Роберт Гиббс выразил поддержку израильскому премьеру со стороны Белого дома, назвав его слова о возможности признания палестинского государства "важным шагом".

Лента.ру