Беларусь и Узбекистан не вошли в военный союз ОКДБ

Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), передает РБК. Под документом нет подписей Беларуси и Узбекистана. Однако, как заявил президент РФ Дмитрий Медведев, он не видит в этом ничего драматического. "Мы готовы к тому, чтобы наши партнеры, которые эти документы пока не подписали, в конечном счете, подумав и оценив ситуацию, вышли на их подписание. Я имею в виду и Узбекистан, у которого есть ряд сомнений, но который не закрыл для себя эту дорогу. Президент Узбекистана сказал, что будет думать над рядом вопросов, и мы вернемся к обсуждению этой темы", - сказал Д.Медведев. "Беларусь, на сегодняшнем саммите отсутствует, но мы надеемся, что она вернется к переговорам и примет решение об участие в КСОР. Тем более и та, и другая страна до этого поддержали создание КСОР", - отметил президент РФ, передает телеканал "Россия".

Сегодняшний саммит проходит без участия Беларуси, временное председательство в ОДКБ передано России. Ранее сегодня МИД Беларуси сообщил, что страна не намерена участвовать в сегодняшних заседаниях в связи с "дискриминационным" запретом на ввоз в Россию белорусской молочной продукции.