Очередной теракт в Кабуле: погибли как минимум 40 человек

По крайней мере 40 человек погибли и 30 получили ранения во время атаки со взрывчаткой в столице Кабуле.

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Как передает Reuters, об этом заявил министр внутренних дел страны.

Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение на афганскую медиа-группу, но талибы выступили с заявлением, отрицая любое участие.

Заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел Нарат Рахими рассказал изданию Pajhwok, что взрыв произошел в 10:30 утра по местному времени возле культурного центра «Тебьян».

По словам офицера здравоохранения, пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Представитель министерства внутренних дел Наджиб Даниш отметил, что предположительно взрыв осуществил террорист-смертник.

Сообщается, что объектом нападения стало информационное агентство Afghan Voice.