Теракт в супермаркете Петербурга: пострадали 13 человек

В Санкт-Петербурге от взрыва в супермаркете "Перекресток" пострадали 13 человек. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter.

"По состоянию на 8:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте - 13 человек. Из них от госпитализации отказались 5 пострадавших", - написала она.

Кроме того, по последним данным, сейчас в больнице остаются 6 пострадавших.

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Как отмечает "РИА Новости", президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Санкт-Петербурге в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина произошел взрыв. Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома нет.