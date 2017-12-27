"Пыли много было, ничего не видно": в Петербурге в супермаркете произошел взрыв (фото)

19:10, 27 декабря 2017
Мир
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По разным данным, в результате взрыва в Петербурге пострадали от трех до десяти человек.

О причинах взрыва не сообщается / фото fontanka.ru

В Санкт-Петербурге в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина произошел взрыв. Троих пострадавших забрала скорая помощь.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно, передает "Фонтанка".

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Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

В свою очередь, издание 78.ru сообщает, что в результате происшествия 10 человек пострадали и были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Никаких данных о возможных причинах взрыва пока нет.

Одна из очевидцев происшествия сообщила "Дождю", что после взрыва в супермаркете началась паника. "Товар попадал [с полок], пыли много было, ничего не видно", — рассказала она.

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