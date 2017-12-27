"Пыли много было, ничего не видно": в Петербурге в супермаркете произошел взрыв (фото)
По разным данным, в результате взрыва в Петербурге пострадали от трех до десяти человек.
В Санкт-Петербурге в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина произошел взрыв. Троих пострадавших забрала скорая помощь.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно, передает "Фонтанка".
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Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.
В свою очередь, издание 78.ru сообщает, что в результате происшествия 10 человек пострадали и были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Никаких данных о возможных причинах взрыва пока нет.
Одна из очевидцев происшествия сообщила "Дождю", что после взрыва в супермаркете началась паника. "Товар попадал [с полок], пыли много было, ничего не видно", — рассказала она.
ЧП на площади Калинина. В супермаркете "Перекрёсток" произошёл взрыв https://t.co/uOPtCYdnbOpic.twitter.com/MhCM9220Ox— ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) December 27, 2017