Грузия завершила формальности по выходу страны из СНГ
Парламент не собирался 2 месяца
Парламент Грузии сегодня единогласно принял постановление «О Межпарламентской ассамблее СНГ», согласно которому формально завершилась процедура выхода Грузии из объединения.
Об этом сообщил глава парламента Грузии Давид БАКРАДЗЕ, передает ИА «Новости-Грузия».
«Грузия уже вышла из СНГ. По этому поводу существует официальная корреспонденция, письмо, которое я отправил соответствующим органам Межпарламентской ассамблеи СНГ год назад. Поэтому сегодня мы завершаем этот процесс указанным постановлением формально и с правовой точки зрения», - заявил Д.БАКРАДЗЕ.
Высший законодательный орган Грузии сегодня, после двухмесячного перерыва, впервые собрался на пленарное заседание, несмотря на продолжающуюся в центре Тбилиси акцию оппозиции.