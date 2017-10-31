Американские военные останутся в Ираке до полной победы над "Исламским государством"

Контингент американской армии, находящийся в Ираке, продолжит службу в стране вплоть до окончательной победы над террористами «Исламского государства». Об этом заявил в ходе сенатских слушаний госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как передает CBS, о необходимости такого шага заявил и министр обороны Джеймс Мэттис.

Читайте такжеИрак начал финальное наступление на последний западный оплот ИГИЛ в стране Тиллерсон напомнил, что разрешение на пребывание американских военных в Ираке было дано Конгрессом в 2002 году, и оно все еще остается в силе. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что армия находится на Ближнем Востоке «по приглашению правительства Ирака, и премьер-министр Абади не давал… никаких поводов подумать, что он спешит добиться нашего ухода».

Кроме того, и Тиллерсон, и Мэттис предложили Сенату США упростить механизм разрешения на отправку вооруженных сил за рубеж. По мнению госсекретаря, это повысит эффективность борьбы с терроризмом. Министр обороны мотивировал инициативу тем, что в современных условиях рассчитать сроки операции не представляется возможным.