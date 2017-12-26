Трамп назвал досье о тайном сговоре с Россией "фальшивым"

17:32, 26 декабря 2017
Мир
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Он добавил, что эту «гору мусора» использовали как основание для расследования его избирательной компании.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал досье о его тайном сговоре с Россией «фальшивым» и «оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии». Об этом он написал в твиттере.

«ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР», – написал Трамп.

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Он добавил, что эту «гору мусора» использовали как основание для расследования его избирательной компании.

Ранее Трамп рассказал, что использование социальных сетей является для него единственным способом «донести правду» о себе.

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Теги: #Дональд Трамп#досье на Трампа