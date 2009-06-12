Дипломаты легко "вычислили", кто будет послом России в Украине

Виктор Черномырдин подтвердил информацию о своем уходе посла Российской Федерации в Украине . "Мое пребывание здесь заканчивается, но я не жалею о проведенных в Украине годах... Спасибо вам за все!" – заявил он вчера вечером в Киеве на приеме по случаю Дня России.

Виктор Черномырдин, которому 9 апреля исполнился 71 год, был старшим по возрасту и по времени аккредитования в Украине главой иностранного посольства. На этой должности он проработал ровно восемь лет, нарушив тем самым правило регулярной ротации глав дипломатических представительств, пишет "КоммерсантЪ".

"Виктор Степанович работал бы и дальше, но помешали объективные причины. Он довольно серьезно заболел, к тому же сказывается почтенный возраст. В определенные периоды это даже мешало ему исполнять обязанности посла", – сказал журналистам источник в дипломатических кругах.

Собеседники газеты утверждают, что Черномырдин подал в отставку еще зимой, и в Кремле планировали удовлетворить его заявление раньше. "Смене посла помешала история с нотой, которую Черномырдину вручил глава МИДа Владимир Огрызко. В этой ситуации Кремль не мог уволить посла, поскольку это выглядело бы как согласие с претензиями Украины", – считает один из них.

Предполагается, что место займет заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, курирующий взаимоотношения с Украиной. Эти сведения подтвердили источники как в украинском, так и в российском МИДах.

"Посол в Украине – это очень серьезно и престижно, так что для Карасина этот пост будет не понижением, а, возможно, даже повышением в должности. К тому же Григорий Борисович и сам выражал желание поехать в Киев",– сообщил один из дипломатов.

Официальная Москва еще не направила в Киев запрос на агреман. Впрочем, опасений по этому поводу нет – собеседники уверены, что Киев даст согласие на назначение. "Карасин будет идеальной кандидатурой, учитывая его опыт, направление работы в МИДе и возраст (59 лет.)", – сказал "Коммерсанту" высокопоставленный украинский дипломат.

Григорий Карасин на дипломатической работе с 1972 г. В 1992-1993 - начальник управления, департамент Африки и Ближнего Востока, в 1993-1996 — директор департамента информации и печати, в 1996-2000 и с 2005 г. - замминистра, в 2000-2005 г. - посол России в Великобритании.