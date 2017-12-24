Знаменитый "Биг-Бен" в Лондоне снова начал звонить после нескольких месяцев ремонта (видео)

Знаменитый Биг-Бен снова начал звонить после нескольких месяцев ремонта. Легендарный колокол замолчал в августе и не должен был возвращаться к работе минимум в течение следующих четырех лет, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЛондонский Биг-Бен, который "замолчал" на время ремонта, зазвучит в новогодние праздники

Часовой механизм тоже остановили для профилактических работ, поэтому стрелки на фасаде известной на весь мир башни пока движет электрический мотор. Ради зимних праздников Биг-Бен делает паузу в отпуске, поэтому услышать его отныне можно будет ежедневно, но лишь до 1 января.

Как уже сообщалось, колокол знаменитого Биг-Бена в Лондоне замолчит от 21 августа на четыре года за запланированный ремонт. Ремонтные работы будут проходить в механизме часов, циферблате и в самой 96-метровой башне. Возведена башня Вестминстерского дворца была по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина 1859 года.