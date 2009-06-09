Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Европейскую народную партию с победой на выборах в Европарламент.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, соответствующее поздравление она объявила сегодня на пресс-конференции.

«Я хочу поздравить своих коллег, лидеров европейских государств, лидеров партий, которые получили эту блестящую победу. Хочу пожелать им в новом Европейском парламенте успешной работы, успешного преодоления кризиса, стабильности, процветания Европе, завершения прекрасного европейского проекта, в котором обязательно будет участником Украина», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что выборы в Европарламент продемонстрировали, что политические силы, которые преодолевают кризис, находясь у власти, могут быть на выборах сильными.

«Выборы в Европейский парламент и победа Европейской народной партии как раз доказали, что те правительства, которые могут противостоять кризису, которые демонстрируют высокое качество работы, как раз и побеждают и завоевывают большинство в Европейском парламенте», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.