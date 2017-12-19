В Литве обеспокоены постоянной дислокацией российских "Искандеров" под Калининградом

Постоянная дислокация оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградской области является новой ситуацией и новой угрозой. Об этом заявил министр обороны Литвы Раймунд Кароблис, передает Европейская правда.

Читайте такжеВ НАТО объяснили позицию по российским "Искандерам" в Калининграде

"Размещение ракет "Искандер" мы, с одной стороны, оцениваем с точки зрения того, что они могут нести как ядерную, так и конвенциональное оружие. Ядерное оружие в этом плане стало новым явлением. И оно может достичь территории не только Литвы, но и территории наших западных союзников. И не только Польши, но и Германии, и Швеции. Это - новая ситуация и новая угроза" - сказал он.

Кроме того, по словам министра, Литва оценивает появление "Искандер - М" в общем контексте модернизации вооружений в Калининградской области.

Как сообщалось, Россия в ближайшее время на постоянной основе разместит оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в Калининградской области.

Сделать это российские власти обещали начиная с 2007 года, однако до сих пор новейшие комплексы перебрасывались в этот регион лишь на временной основе.

Как сообщал УНИАН, в сентябре российские самолеты ворвались в воздушное пространство Литвы во время учений "Запад-2017".