Путин ведет себя с Трампом, как с агентом российской разведки - экс-директор разведки США

Путин ведет себя с президентом США, как с агентом российской разведки и осуществляет менеджмент Трампа. Таким образом экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер прокомментировал выступление Дональда Трампа относительно новой Стратегии национальной безопасности страны, передает Голос Америки.Читайте такжеБывшие руководители разведки США считают, что Путин может манипулировать ТрампомПредставленная Трампом Стратегия национальной безопасности отмечает, что Россия наряду с Китаем "бросают вызов американской силе и интересам и пытаются подточить безопасность и благополучие США", "пытаются создать мир, который бы противоречил ценностям и интересам США". Вместе с этим Стратегия национальной безопасности США отмечает, что "субъекты, такие как Россия, используют информационные инструменты для подрыва легитимности демократий".

Сам президент США в ходе выступления-представления Стратегии назвал Россию и Китай "странами-соперниками", но среди прочего, обратил внимание на недавний телефонный разговор с Путиным, в ходе которого президент России поблагодарил США за помощь в сфере противодействия терроризму. Трамп выразил заинтересованность в сотрудничестве с Китаем и Россией там, где это возможно.

Критики президента, к кругу которых принадлежит и Клэппер, назвали слова Трампа проявлением слабости в отношении Путина и России.

"Думаю, что за последние выходные мы увидели, что Путин прекрасный разведчик, который знает как разрабатывать источник. Он знает, как вести агента. И именно так он поступает с президентом США", - заявил Клэппер, который является острым критиком Трампа и высказывал сомнения в его соответствии занимаемой должности.

Разведывательные службы США при председательстве Клэппера представили доклад о якобы содействии Кремля победе Трампа на выборах. При этом сам Клэппер заявлял, что хотя разведка пришла к выводу о содействии Трампу со стороны России, не было свидетельств, что такое содействие предоставлялось по сговору со штабом Трампа. Президент США последовательно отрицает сговор с Россией направленный на победу на выборах в США.

Клэппер позже уточнил, что выразился "фигурально".

"Давайте помнить откуда пришел Путин. Он - агент КГБ. Так они работают. Они вербуют агентов. По моему мнению, часть этого опыта, этих инстинктов Путина срабатывают сейчас в том, как он осуществляет менеджмент весьма важного "актива", если можно использовать здесь этот термин, а именно - нашего президента", - заявил Клэппер.

Президент США неоднократно критиковал Клэппера и подчеркивал, что он сам заявлял об отсутствии сговора между штабом Трампа и Россией.

"Джеймс Клэппер, который известен тем, что лгал Конгрессу (речь идет о свидетельстве Клэппера относительно программы слежки Министерства национальной безопасности США в 2014 году - ред.), теперь стал экспертом по вопросам Дональда Трампа. Пусть покажет, какое красивое письмо он мне написал", - смеялся президент США.