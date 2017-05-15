РФ считает увольнение директора ФБР своей победой – экс-глава разведки США

Россия рассматривает увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР как свою очередную победу.

Об этом в интервью телеканалу ABC заявил бывший руководитель Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

"Что открылось сейчас, руководитель расследования о вероятном сговоре между Россией и участниками предвыборной кампании Трампа был снят со своего поста. Поэтому россияне должны расценивать это как свою очередную победу", - заявил Клэппер.

При этом экс-глава разведки подчеркнул, что в начале года, на момент публикации доклада о вмешательстве России в выборы, не было доказательств какого-либо сговора.

В то же время он отметил, что если ФБР, которое проводит это расследование как контртеррористическое, обнаружило доказательства сговора, оно могло не поделиться ими с разведкой.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР может привести к попытке прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

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Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Впоследствии в Белом доме заявили, что увольнение Коми с должности директора ФБР не связано с расследованием вмешательства РФ в выборы в США.

Однако в СМИ появилась информация, что Джеймс Коми мог быть уволен президентом США Дональдом Трампом по двум причинам: или нежелание быть лично лояльным Трампу, или же активизация расследования ФБР по факту возможного сговора между членами команды Трампа и Россией.