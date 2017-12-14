Друг Украины Маккейн госпитализирован в процессе лечения рака

Американский сенатор Джон Маккейн госпитализирован из-за побочных эффектов от лечения рака. Об этом сообщается на его сайте.

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"Сенатор Маккейн в настоящее время получает в Медицинском центре Вальтера Рида лечение для нормализации побочных эффектов его продолжающейся терапии рака. Как всегда, он по-прежнему благодарен своим врачам за их прекрасную заботу, а также друзьям и сторонникам за их поддержку и добрые пожелания. Сенатор Маккейн планирует вернуться на работу как можно скорее", - говорится в сообщении.

Ранее Джон Маккейн рассказал, что у него диагностировали рак головного мозга. Летом этого года ему сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Тогда сообщалось, что политик нормально перенес операцию и уже на следующий день был выписан из больницы. Он поразил весь мир, когда уже через неделю вышел на работу в Сенат США - там его встретили аплодисментами.

Президент Украины Петр Порошенко тогда пожелал американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну скорейшего выздоровления.

"Искренняя поддержка Джону Маккейну, его семье и родственникам! Мы глубоко обеспокоены и желаем выздоровления нашему надежному и настоящему другу!", - написал Порошенко в Twitter.