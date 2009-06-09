Прокурор требует посадить Березовского на 15 лет

К 15 годам лишения свободы потребовал приговорить Бориса БЕРЕЗОВСКОГО прокурор, выступающий обвинителем по делу о хищении 143 миллионов рублей у компании "АвтоВАЗ". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил назначенный государством адвокат предпринимателя Валерий ДОРОНИН.

По словам защитника, второго обвиняемого по этому делу, Юлия ДУБОВА, прокурор потребовал приговорить к девяти годам лишения свободы. Со слов адвоката также стало известно, что правительство Самарской области заявило к Б.БЕРЕЗОВСКОМУ гражданский иск на сумму 58 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Прокурор поддержал этот иск.

Ранее В.ДОРОНИН говорил, что областное правительство и ОАО "АвтоВАЗ" не подавали заявления о причинения ущерба деятельностью Б.БЕРЕЗОВСКОГО, хотя обвинительное заключение было построено именно на причинении ущерба.

По версии следствия, в 1994 году между АОЗТ "ЛогоВАЗ", в руководство которого входили Б.БЕРЕЗОВСКИЙ и Ю.ДУБОВ, и ОАО "АвтоВАЗ" был заключен договор на поставку 20 тысяч "Жигулей" различных моделей, однако часть поставок на сумму около 143 миллионов рублей не была оплачена. Как считает следствие, обвиняемые вложили незаконно полученные средства в акции акций "Общественного российского телевидения" (ОРТ), "Московской независимой вещательной корпорации" (МНВК), "Издательство "Огонек", а также в недвижимость.

Процесс в Красногорском городском суде проходит в отсутствии обвиняемых, которые находятся в розыске. Перед началом процесса Б.БЕРЕЗОВСКИЙ запретил своим адвокатам участвовать в нем, так как предприниматель считает дело сфабрикованным по политическим мотивам. В связи с этим ему был назначен государственный защитник.

Ранее Б.БЕРЕЗОВСКИЙ был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за хищение более 200 миллионов рублей у "Аэрофлота". Кроме того, в отношении проживающего в Лондоне бизнесмена, был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе и по обвинению в призывах к насильственному изменению конституционного строя в России.

Б.БЕРЕЗОВСКИЙ имеет статус беженца, и на все запросы Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции британские власти отвечали отказом.

По словам В.ДОРОНИНА, прения по делу "ЛогоВАЗа" продолжатся 22 июня, когда слово будет предоставлено защите Ю.ДУБОВА. После этого будет назначена дата вынесения приговора.

В.ДОРОНИН подчеркнул, что считает своего клиента невиновным и требует прекратить уголовное преследование, так как "в ходе процесса никаких доказательств вины Б.БЕРЕЗОВСКОГО представлено не было".