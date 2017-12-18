Самый загруженный аэропорт в мире оказался обесточенным, в руководстве назвали причину
Прибывающие рейсы направляются в другие региональные аэропорты.
Отключение электроснабжения в международном аэропорту Атланты привело к серьезным сбоям в работе аэропорта.
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По словам руководства аэропорта Хартсфилд-Джексон, отключение произошло в воскресенье днем, блокировав всю его деятельность. Федеральное агентство гражданской авиации ввело запрет на рейсы, направляющиеся в международный аэропорт Атланты. Это означает, что самолеты должны оставаться на месте вылета, сообщает "Голос Америки".
Прибывающие рейсы, как внутренние, так и международные, перенаправляются в другие региональные аэропорты.
Причиной отключения электричества в аэропорту Атланты мог стать пожар. Об этом говорится в твиттере аэропорта.
Компания Georgia Power, которая обеспечивает подачу электричества в аэропорт Хартсфилд-Джексон, рассказала, что сбой мог произойти после возгорания, которое нанесло серьезный ущерб находящемуся под землей электрическому оборудованию.