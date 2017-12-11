В гибели аргентинской подлодки San Juan нашли немецкий коррупционный след - СМИ

Две немецкие компании, Ferrostaal и EnerSys-Hawker, могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан".

Как сообщает Bayerischer Rundfunk (BR), при капитальном ремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали все необходимые документы о том, какие именно работы они выполнили, передает dw.com.

Помимо прочего, как утверждает BR, на судне были заменены аккумуляторы. Вероятно, именно эти аккумуляторы стали причиной гибели подлодки. Незадолго до того, как 15 ноября прервалась связь с судном, команда подлодки сообщила о коротком замыкании и пожаре. Причиной этого, вероятнее всего, была морская вода, которая попала в аккумуляторы через шноркель (устройство на подлодке для забора воздуха). Команда также сообщила, что аккумуляторы вышли из строя, однако подлодка поначалу продолжала движение под водой.

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Штаб-квартира Ferrostaal находится в Эссене, EnerSys-Hawker - в Хагене. По данным BR, с ними был заключен договор на поставку 964 элементов аккумуляторов. Сумма сделки составила 5,1 миллиона евро.

"Существует подозрение, что аккумуляторы, которые были поставлены взамен, частично или полностью не соответствуют стандартам качества, которым они должны соответствовать. Мы также не знаем, откуда они были поставлены, из Германии или из другой страны. Поэтому мы хотим знать, какие инженеры работали на месте, и кто подписал бумагу, что ремонт завершен", - заявила Корнелия Шмидт-Лирман, председатель комитета по зарубежным делам аргентинского парламента.

В Ferrostaal отвергают обвинения в свой адрес. От EnerSys-Hawker пока не поступило заявлений.

Напомним, 17 ноября стало известно о пропаже подлодки «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека. Она перестала выходить на связь 15 ноября. Лодка шла из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan типа TR-1700 была построена в Германии и в 1985 году вошла в состав военно-морских сил Аргентины.