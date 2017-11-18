В Атлантическом океане пропала подлодка ВМС Аргентины

Аргентинские военные потеряли связь с подводной лодкой San Juan. Лодка шла из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны, говорится в сообщении в Twitter ВМС Аргентины, передает РБК.

На поиски подлодки отправились другие военные корабли и самолеты. На борту San Juan — 44 члена экипажа, передает Reuters со ссылкой на официального представителя аргентинского флота Энрике Балби.

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«Мы расследуем причины, по которым лодка перестала выходить на связь. Если они касаются средств связи, то она должна была всплыть», — заявил он. У экипажа достаточно продовольствия, чтобы провести в море несколько дней, добавил Балби.

Аргентинское издание La Capital со ссылкой на военное командование передавало, что субмарину удалось найти, а возможной причиной произошедшего является пожар.

Но позднее издание сообщило, что военные все еще пытаются найти судно и установить с ним контакт. Последнее известное местонахождение лодки — бухта Сан Хорхе, в 432 км от берега.

По данным La Capital, командование связалось с родственниками всех находящихся на борту San Juan.

Портал Telam сообщает, что в последний раз подлодка выходила на связь в среду, 15 ноября, в 7:30 утра по местному времени.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan типа TR-1700 была построена в Германии и в 1985 году вошла в состав военно-морских сил Аргентины.