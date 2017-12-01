Аргентина прекращает операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан"
02:31, 01 декабря 2017Мир
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Время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, однако никаких следов людей обнаружено не было.
Подводная лодка San Juan / REUTERS
Руководство Военно-морских сил (ВМС) Аргентины приняло решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь у берегов страны две недели назад, передает Reuters.
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Об этом заявил официальный представитель аргентинских ВМС Энрике Бальби. По его словам, время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, однако никаких следов людей обнаружено не было.
Бальби добавил, что поиски самой подлодки будут продолжены.
Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Атлантическом океане пропала подлодка ВМС Аргентины.
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