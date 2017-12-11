Тысячи людей в Румынии вышли на антикоррупционные протесты

В столице Румынии Бухаресте около десяти тысяч человек вышли на протест против планов правящей партии социал-демократов по реформе судопроизводства. Ее считают попыткой подорвать борьбу с коррупцией в одной из беднейших стран ЕС.

В других городах страны в воскресенье, 10 декабря, в целом протестовали еще около десяти тысяч человек, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Гнездо воров и бандитов", "Спасем Румынию вместе", - такие лозунги выкрикивали протестующие вблизи правительственных зданий.

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Коалиция под руководством социал-демократов обсуждает новые законы, которые в Еврокомиссии уже назвали такими, что могут поставить судебную систему под контроль политиков. Парламентское большинство надеется принять реформу до конца года.

Среди ее противоречивых положений - изменения о судебной инспекции, которая будет следить за решениями судей, процедуры назначения прокуроров и право вето для президента в отношении кандидатов в прокуроры.

Transparency International включает Румынию в число наиболее коррумпированных стран ЕС.

В этом году румыны уже отметились самыми масштабными протестами после свержения режима Чаушеску. В начале года правительство приняло декрет об амнистии и декриминализации должностных преступлений.