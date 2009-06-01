На борту пропавшего А-330 находятся граждане 24 стран (список)

Среди пассажиров пропавшего в понедельник над Атлантическим океаном самолета авиакомпании Air France находятся граждане 24 стран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бельгийскую радиостанцию "Контакт".

Согласно приводимым радиостанцией данным этим рейсом летели 80 бразильцев, 73 француза, 18 немцев, 9 итальянцев, 6 американцев, 5 китайцев, 4 венгра, 2 испанца, 2 британца, 2 марокканца, 2 ирландца и по одному гражданину Анголы, Аргентины, Исландии, Норвегии, Польши, России, Румынии, Бельгии, Словакии, Швеции, Турции, Филиппин и Швейцарии.

Пассажирский лайнер вылетел из Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля через 11 часов, однако он пропал с экранов радаров через три с половиной часа спустя после взлета. На его борту находятся 216 пассажиров, в том числе восемь детей, и 12 членов экипажа.

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Франция попросила Пентагон задействовать спутниковые средства наблюдения и прослушивания для поиска лайнера Airbus-330, пропавшего над Атлантикой, сообщил президент Франции Николя Саркози.

"Прежде всего, нужно определить место, где произошла катастрофа", - заявил Саркози в аэропорту имени Шарля де Голля, где создан кризисный штаб для наблюдения за ситуацией.

Саркози отметил, что ВС Франции отправили в зону происшествия корабли и самолеты. По данным СМИ, речь идет о двух патрульных самолетах Breguet Atlantic и самолете Falcon 50.

По его словам, в поисках французской стороне помогают также испанцы.

Президент считает, что шансы найти в живых 228 человек, вылетевших из Бразилии во Францию, невелики.