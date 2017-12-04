Администрация Трампа готовит новую стратегию для противостояния российской агрессии - СМИ
По информации издания, работа над стратегией началась в марте, когда пост советника по нацбезопасности занял Герберт Макмастер.
Власти США разработают новую стратегию национальной безопасности, которая будет включать методы противостояния «российской агрессии». Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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Также в документе будет идти речь об угрозе со стороны Северной Кореи, международном терроризме, ядерной программе Ирана, растущем мировом влиянии Китая и «попытке Кремля проводить пропаганду на Западе».
По информации издания, работа над стратегией началась в марте, когда пост советника по нацбезопасности занял Герберт Макмастер.
Накануне Макмастер на форуме по безопасности в Калифорнии кратко обозначил основные пункты будущей стратегии. Они предполагают нацеленность на защиту США и американского народа, достижение дальнейшего процветания с помощью экономического роста, торговли и расширения американской промышленной базы, приверженность "сохранению мира через применение силы", противостояние Китаю, России, КНДР и Ирану, а также борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.