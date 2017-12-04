Администрация Трампа готовит новую стратегию для противостояния российской агрессии - СМИ

Власти США разработают новую стратегию национальной безопасности, которая будет включать методы противостояния «российской агрессии». Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

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Также в документе будет идти речь об угрозе со стороны Северной Кореи, международном терроризме, ядерной программе Ирана, растущем мировом влиянии Китая и «попытке Кремля проводить пропаганду на Западе».

По информации издания, работа над стратегией началась в марте, когда пост советника по нацбезопасности занял Герберт Макмастер.

Накануне Макмастер на форуме по безопасности в Калифорнии кратко обозначил основные пункты будущей стратегии. Они предполагают нацеленность на защиту США и американского народа, достижение дальнейшего процветания с помощью экономического роста, торговли и расширения американской промышленной базы, приверженность "сохранению мира через применение силы", противостояние Китаю, России, КНДР и Ирану, а также борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.