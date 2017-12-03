Во Франции из-за гололеда столкнулись 13 автомобилей (фото)

Во Франции из-за гололеда и тумана произошло столкновение 13 автомобилей, в результате которого пять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Читайте такжеВ Стамбуле столкнулись два автобуса: 19 пострадавших

ДТП произошло в воскресенье, 3 декабря, у города Бегль (рядом с Бордо, юго-запад Франции) на местной автостраде, сообщает «ТАСС» со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Первоначально на ней столкнулись лишь три автомобиля. Однако, когда водитель второго из них вышел из транспортного средства, его сбила другая машина, которая скрылась с места происшествия. За этим последовали новые столкновения. Покинувший место ДТП 20-летний мужчина в дальнейшем сам явился в жандармерию с повинной и был помещен под стражу.

Все пострадавшие были срочно доставлены в больницы региона.

Отмечается, что во Франции накануне вечером в связи с гололедом был объявлен оранжевый уровень опасности в 20 департаментах, причем в самых разных регионах страны. В настоящее время масштабы опасной зоны сокращены до 10 департаментов, в основном находящихся в восточной части страны. За последние сутки, по данным телеканала France 3, в стране произошли десятки ДТП.