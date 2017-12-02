Трамп впервые прокомментировал признание Флинна в даче ложных показаний

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал признание своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна в даче ложных показаний ФБР в "российском деле", передает Голос Америки.

Читайте такжеЭкс-советник Трампа Флинн признал себя виновным в даче ФБР ложных показанийТрамп заявил журналистам, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией "не было никакого заговора". Эту фразу он повторил трижды.

Трамп отметил, что его «не беспокоит» то, что может бывший советник рассказать следователям по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Майклу Флинну обвинения во лжи ФБР относительно его общения с тогдашним послом России Сергеем Кисляком.

В частности, как отмечается в обвинительном заключении, Флинн соврал, когдарассказал агентам ФБР, что не просил Кисляка «воздержаться от эскалации ситуации» в ответ на санкции, введенные президентом Обамой в отношении России, и что не просил Кисляка отложить или заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН.

Как отмечают эксперты, признав себя виновным Флинн согласился сотрудничать с возглавляемым Мюллером расследованием дела возможного сговора между Россией и президентской предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.