Трамп впервые прокомментировал признание Флинна в даче ложных показаний

18:25, 02 декабря 2017
Мир
2750

Трамп подчеркнул, что сговора не было и его не беспокоит, что может его бывший советник рассказать следователям по этому делу.

Президент США Дональд Трамп REUTERS

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал признание своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна в даче ложных показаний ФБР в "российском деле", передает Голос Америки.

Читайте такжеЭкс-советник Трампа Флинн признал себя виновным в даче ФБР ложных показанийТрамп заявил журналистам, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией "не было никакого заговора". Эту фразу он повторил трижды.

Трамп отметил, что его «не беспокоит» то, что может бывший советник рассказать следователям по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Майклу Флинну обвинения во лжи ФБР относительно его общения с тогдашним послом России Сергеем Кисляком.

В частности, как отмечается в обвинительном заключении, Флинн соврал, когдарассказал агентам ФБР, что не просил Кисляка «воздержаться от эскалации ситуации» в ответ на санкции, введенные президентом Обамой в отношении России, и что не просил Кисляка отложить или заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН.

Как отмечают эксперты, признав себя виновным Флинн согласился сотрудничать с возглавляемым Мюллером расследованием дела возможного сговора между Россией и президентской предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дело Флинна#флин данные фбр#трамп прокомментировал флинна