Генералу Флинну предъявлено обвинение в даче ложных показаний ФБР

Сегодня бывший советник по национальной безопасности в администрации Белого дома предстал перед федеральным судом в Вашингтоне, передает Голос Америки. Бывшему советнику по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, а ранее члену его предвыборной команды генерал-лейтенанту армии США в отставке Майклу Флинну предъявлено обвинение в даче ложных показаний ФБР.

Читайте такжеЭкс-советник Трампа Флинн готов сотрудничать со спецпрокурором по РоссииВ начале этого года Флинну пришлось уйти в отставку в результате разоблачений о возможной связи предвыборной команды Трампа с Кремлем. Сам Дональд Трамп, а также сотрудники его администрации неоднократно отрицали факт какого-либо сговора с Москвой, называя расследование спецпрокурора Роберта Мюллера «охотой на ведьм» и стремлением демократов отомстить ему за проигрыш на прошлогодних выборах.

В свою очередь, по сообщениям СМИ, команда Мюллера также хочет установить, пытался ли Флинн добиться экстрадиции известного турецкого проповедника и оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из США в Турцию в обмен на миллионы долларов.

По сообщениям прессы, Флинн дал ложную информацию в двух анкетах, умолчав о многочисленных контактах с российскими чиновниками и своей работе в качестве иностранного агента в интересах Турции.