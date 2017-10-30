Бывший сотрудник "фабрики троллей" раскрыл технологии российской пропаганды в интернете (видео)
04:05, 30 октября 2017Мир
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Обман влияет на активную часть общества во многих странах, от Украины до США.
Бывший сотрудник "фабрики троллей" Алан Баскаев рассказал, что все популярные политические форумы в интернете забиты российскими пропагандистами, которые выступают с фальшивыми сообщениями под вымышленными именами.
Они обманом влияют на активную часть общества во многих странах, от Украины до США, а обман влечет за собой негативные последствия для атакуемой страны.
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