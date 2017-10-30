Бывший сотрудник "фабрики троллей" раскрыл технологии российской пропаганды в интернете (видео)

Бывший сотрудник "фабрики троллей" Алан Баскаев рассказал, что все популярные политические форумы в интернете забиты российскими пропагандистами, которые выступают с фальшивыми сообщениями под вымышленными именами.

Они обманом влияют на активную часть общества во многих странах, от Украины до США, а обман влечет за собой негативные последствия для атакуемой страны.