Лавров пожаловался, что действия команды Трампа мало чем отличаются от "курса Обамы"

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что администрация президента США Дональда Трампа ещё не выработала «внятного подхода» касательно отношений с Россией, но многие конкретные действия команды Трампа носят инерционный характер, по сути мало чем отличаясь от курса предыдущего лидера страны Барака Обамы.

Как сообщает МИД России, об этом Лавров сказал в интервью итальянской газете «Либеро», опубликованном сегодня, 30 ноября.

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«Судя по всему, в Белом доме еще не выработали внятного подхода на российском направлении. Сам Президент Трамп, как и в период избирательной кампании, продолжает заверять, что хотел бы добиться нормализации связей, наладить взаимодействие по актуальным международным темам. Он не раз говорил об этом президенту Путину по телефону и при личном общении, в том числе на ноябрьском саммите АТЭС в Дананге», - отметил Лавров.

«На практике же, к сожалению, многие конкретные действия команды Трампа носят инерционный характер, по сути мало чем отличаясь от курса Обамы. Более того, с подачи антироссийского лобби в Вашингтоне предпринимаются все новые недружественные шаги в различных областях, включая расширение односторонних рестрикций, реализацию глобальных противоракетных планов, наращивание американского и натовского военного присутствия у наших границ, усилия по дискредитации внешней политики России», - подчеркнул он.

По словам главы МИД РФ, «на волне русофобской истерии» в США принят направленный против России закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Беспрецедентным выпадом стало закрытие американскими властями Генконсульства России в Сан-Франциско и «захват пяти дипломатических объектов, являющихся нашей государственной собственностью».

«Так что пока нам сложно ожидать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона. Из-за разгула русофобии за океаном потенциал сотрудничества в мировых и двусторонних делах в значительной части остается незадействованным. Закрепление же в США на законодательном уровне России как «противника» – глупость и безответственность. По крайней мере, мы, из России, не смотрим на США через аналогичную оптику. Напротив, всегда относились с уважением к американскому народу и его достижениям», - утверждает Лавров.

По его словам, в Москва продолжит действовать прагматично, не стремясь к конфронтации.

«При этом, разумеется, будем и впредь отвечать на любые недружественные шаги в соответствии с принципом взаимности», - добавил министр иностранных дел РФ.