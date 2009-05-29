Лукашенко запретил своему премьеру просить денег у России

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО запретил руководству белорусского правительства обращаться к России с просьбой о выделении кредитов.

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода», об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня во время совещания по вопросам социально-экономического развития страны.

«Персонально предупреждаю вас, Сергей Сергеевич (СИДОРСКИЙ – премьер-министр Беларуси – УНИАН) и ПРОКОПОВИЧ (Петр ПРОКОПОВИЧ – глава правления Нацбанка Беларуси – УНИАН). Один приходит и рассказывает, как плохо в России, что там нет никакого движения, и вынуждает меня перед Президентом России, перед ПУТИНЫМ, ставить вопросы, что они там, в России, нас не слушают. С сегодняшнего дня это время закончилось, наступает другое время. Не получается в России – не нужно кланяться, не нужно ныть и плакать. Нужно искать свое счастье в другой части планеты. Я это осознанно говорю публично», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси обвинил министра финансов России Алексея КУДРИНА в том, что своими заявлениями он сеет панику. «Мы вчера наблюдали интересную картину, когда Президент сидит с Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ и обсуждает на дружеской ноте вопросы, начиная от личных, частных и заканчивая государственными, а в это время КУДРИН дает пресс-конференцию, суть которой посеять панику в Беларуси. КУДРИН целиком консолидировался с нашими отморозками (оппозицией - УНИАН), и начинает нас учить работать. Если уж у них (в России) такая хорошая экономика, так откуда падение ВВП на 10%? У нас другая экономика, но мы даем 1,5% роста ВВП к прошлому году», - сообщил он.

«Хватит ходить, Сергей Сергеевич (СИДОРСКИЙ), и водить за собой министров по проторенным тропам. Надо идти в другие места, где нас не знают, где нас ждут, и торговать десятью тракторами, одним комбайном, по чайной ложке возить сахар», - потребовал А.ЛУКАШЕНКО.

Глава Белорусского государства подчеркнул, что не видит связи между затягиванием решения вопроса о продолжении кредитной линии с признанием Беларусью независимости Южной Осетии и Абхазии. «Дело здесь не в Осетии и Абхазии. Это, в конце концов, не российский вопрос - признание Осетии и Абхазии. Это наш вопрос, и этих государств, с которыми мы имеем отличные контакты, и они знают нашу тактику. Я давно ответил на этот вопрос, и прессовать нас с Востока и Запада по этому поводу никому не будет позволено. Мы независимая суверенная страна и будем всё делать в наших интересах», - заявил он.

«Поэтому запомните: никаких вымаливаний и выпрашиваний. Если у них (в России) нет 500 млн. долларов, которые они нам давно пообещали, и мы спланировали свой бюджет соответственно, то не ходите и не просите. Давайте будем строить свою экономику и политику как суверенное государство. У нас много рычагов воздействия на ситуацию, на те вызовы, которые нам создают, в том числе и в России. Когда мы, наконец, начнем мыслить, как чиновники суверенного, независимого государства?», - поинтересовался А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, «игра затеяна по крупному. Имейте это в виду. Выстоим - будет государство, не выстоим - нас сомнут и бесплатно в карман положат, и будем потом бегать и смотреть налево и направо, чтобы нам кусок хлеба со стола кинули». «Так ладно нам. Но за нами 10 млн. талантливых, трудолюбивых людей, которых мы не должны подставить и обмануть», - заявил Президент Беларуси.