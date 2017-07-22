В США начались рейды по выявлению подростков-нелегалов - Reuters

Иммиграционная служба США проведет рейды для выявления и депортации подростков-нелегалов, которые состоят в преступных группировках. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на внутренний документ службы.

Читайте такжеТрамп хочет еженедельно публиковать отчет о преступлениях, совершенных иммигрантамиОтмечается, что уличенные в причастности к преступным группировкам подростки могут быть депортированы после задержания, а не только после признания их преступниками в суде, как во время президентства Барака Обамы.