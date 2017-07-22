В США начались рейды по выявлению подростков-нелегалов - Reuters
19:01, 22 июля 2017Мир
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Под рейды попадают подростки в возрасте 16-17 лет, которые нелегально проживают в США без опеки взрослых.
REUTERS
Иммиграционная служба США проведет рейды для выявления и депортации подростков-нелегалов, которые состоят в преступных группировках. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на внутренний документ службы.
Читайте такжеТрамп хочет еженедельно публиковать отчет о преступлениях, совершенных иммигрантамиОтмечается, что уличенные в причастности к преступным группировкам подростки могут быть депортированы после задержания, а не только после признания их преступниками в суде, как во время президентства Барака Обамы.
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