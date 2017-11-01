Манхэттенский террорист перебрался в США по грин-карте и работал таксистом в Uber

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который подозревается в совершении теракта в центре Манхэттена (Нью-Йорк), перебрался в США, выиграв грин-карту в лотерею, сообщает издание Santa Monica Observer.

Читайте такжеВ Нью-Йорке в грузовике террориста нашли доказательство причастности к ИГИЛ (видео)Получив идентификационную карту, подтверждающую наличие вида на жительство, в 2010 году узбек приехал в США. В последнее время он проживал в городе Тампа, штат Флорида.

Кроме этого, по данным американских СМИ, с лета Саипов работал водителем в сервисе такси Uber. В компании уже подтвердили, что подозреваемый работал у них таксистом. «Он прошел проверку. Тем не менее, он теперь запрещен в приложении», - говорит пресс-секретарь Uber.

Также некоторые СМИ сообщили, что Саипов вместе со своей семьей летал в Узбекистан из Нью-Йорка этим летом.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в центре Манхэттена грузовик совершил наезд на пешеходов и велосипедистов, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. В результате случившегося погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Стрелявший был задержан – им оказался 29-летний Сайфулло Саипов. Мужчина оказал сопротивление правоохранителям и был ранен, в настоящее время он находится в больнице.

Справка УНИАН. Программу розыгрыша "Виз для иммигрантов разных национальностей" (Diversity Immigrant Visa ) реализует Госдепартамент США. Ежегодно разыгрывается 55 тыс. виз для граждан стран с низким уровнем иммиграции в США.