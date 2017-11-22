Последняя картина Черчилля ушла с молотка почти за $500 тысяч

Картина "Пруд с золотыми рыбками в Чартвелле", ставшая последней работой руки премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, была продана на аукционе за 357 тысяч фунтов, что равно 473,6 тысячи долларов, сообщает Прайм.

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Как сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s (Лондон, Великобритания), первоначально работу Черчилля оценивали в 50-80 тысяч фунтов.

Имя покупателя аукционный дом не раскрывает.

Полотно было написано в 1962 году. Размер полотна - 40 на 50,5 сантиметра.

На картине изображено одно из самых любимых мест легендарного министра - в саду поместья Чартвелл, графство Кент. Позднее работа была подарена автором своему телохранителю, сержанту Эдмунду Мюррею, который помогал Черчиллю в подготовке мольберта и кистей. До последних торгов семья Мюррея хранила полотно как семейную реликвию.